بايدن يحدد موعد حصول جميع الأمريكيين على لقاح كوفيد-19

حدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الموعد الذي سيحصل فيه جميع الأمريكيين على لقاح كوفيد-19.

وقال بايدن خلال كلمة مباشرة مع شبكة "CNN" للإجابة على أسئلة الأمريكيين، إن "لقاحات كورونا ستكون متاحة على نطاق واسع لعامة الناس".

موعد تطعيم جميع الأمريكيين

وأضاف الرئيس الأمريكي، "سيكون لدينا أكثر من 600 مليون جرعة من لقاح كورونا تكفي لتطعيم جميع الأمريكيين بنهاية يوليو/تموز المقبل". وبذلك يؤكد بايدن تصريحاته السابقة بشأن صعوبة وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع بحلول الصيف.

وأشار بايدن إلى أنه لم يكن هناك سوى 50 مليون جرعة من لقاحات كورونا حينما تولى الرئاسة، لذلك طبق قانون الإنتاج الدفاعي للحصول على مزيد من معدات إنتاج لقاحات كورونا.

كان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنه "بصدد الحصول على إمدادات كافية لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية يوليو". مشيرا إلى أن دونالد ترامب لم ينجح في مهمة تأمين لقاح فيروس كورونا.

أسباب تعيق عملية التلقيح

اعتبر الرئيس الأمريكي، أن أحد المعضلات التي تحول دون تسريع وتيرة التلقيح، تتمثل في نقص الأطقم الطبية، أصدر أمرا تنفيذيا بزيادة عدد المشاركين في حملة التطعيم ضد كورونا، كما سمح للأطباء والممرضات المتقاعدين المشاركة في حملة التطعيم.

President Biden affirmed that Covid-19 vaccines will be widely available to the general public by the end of July.



"By the end of July we'll have over 600 million doses, enough to vaccinate every single American." #BidenTownHall https://t.co/K3sxmUXFdG pic.twitter.com/xTkje54Aqx — CNN (@CNN) February 17, 2021

وأوضح، أنه تم الاستعانة بممرضين وعسكريين متقاعدين، وأفراد في الحرس الوطني وتمت زيادة مواقع الحصول على التطعيمات.

افتتاح المدارس

أكد الرئيس الأمريكي،

أنه يجب منح المعلمين الأولوية في الحصول على لقاح كورونا، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم اختبار فاعلية اللقاح على الأطفال.

وحث بايدن البالغين على الحصول على اللقاح وقتما يتاح لهم، و"بغض النظر عن السلالات الجديدة" من الفيروس.



موعد السيطرة التامة على كورونا في أمريكا

شدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد السيطرة على كورونا ونهاية الجائحة في الولايات المتحدة، لكن أكد أنه "يعتقد أن الأمة ستكون في (ظرف مختلف تماما) بحلول عيد الميلاد المقبل".