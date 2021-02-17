أمريكا تقرر دعم منظمة الصحة العالمية بـ200 مليون دولار نهاية فبراير

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء 17 فبراير/شباط، إنها ستدعم منظمة الصحة العالمية بـ200 مليون دولار أمريكي، نهاية فبراير/شباط.

موسكو – سبوتنيك. وأوضح بلينكين أنه على باقي الدول أن تقوم بدورها، في الاستجابة لجائحة "كوفيد 19".

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سوف تدعم منظمة الصحة العالمية بأكثر من 200 مليون دولار بنهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الحملة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 حول العالم، وبعد عودة إلى المنظمة عقب انسحاب الإدارة السابقة منها.

وقال بلينكن في جلسة افتراضية لمجلس الأمن لمناقشة الأمن الدولي في ظل تفشي الجائحة: "يسرني أنه بنهاية الشهر سندفع أكثر من 200 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لضمان التزامنا كعضو في المنظمة".

ودعا كل دولة حول العالم للقيام بدورها في الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد.