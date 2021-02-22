الجيش الأمريكي يوجه رسالة تحذير نادرة إلى إيران

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه يتعين على إيران الامتناع عن أي استفزاز، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، في تصريح عسكري نادر من الجانب الأمريكي.

وأضاف الجنرال، كينيث ماكنزي، في مقابلة جرت، يوم الأحد، خلال زيارة إلى سلطنة عمان، حيث حلق بالقرب من إيران المجاورة على متن مروحية: "أعتقد أن هذا سيكون وقتا مناسبا للجميع ليتصرفوا بحرص وحذر، ويروا ما سيحدث. ومع ذلك، أعتقد أننا سنكون مستعدين لأي احتمال".

عززت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والقوى الأوروبية وإيران محاولات إحياء اتفاق 2015 الذي كان على وشك الانهيار منذ انسحاب دونالد ترامب منه بعد ثلاث سنوات.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الأحد، بعد محادثات في طهران عن "حل مؤقت" للسماح بمواصلة عمليات تفتيش المنشآت الإيرانية.

من جانبه حث الجنرال ذو الأربع نجوم، وقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي تغطي المنطقة، إيران على عدم القيام بأي "أنشطة شائنة" في محاولة لإعادة بناء الثقة.

وقال ماكنزي:

أعتقد أنهم يريدون الاعتراف بهم كعضو مسؤول في أسرة الدول وعضو مستقر في المنطقة.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال الدعم المالي والعسكري لجماعات مسلحة، خاصة في العراق ولبنان واليمن، كما تتهم الحرس الثوري الإيراني بتعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.