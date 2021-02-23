محكمة إسرائيلية تكشف موعد محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد

كشفت محكمة إسرائيلية، يوم الاثنين، موعد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتهامات الفساد.

وأفاد قرار محكمة إسرائيلية، بأن محاكمة نتنياهو لن تستأنف إلا بعد معرفة آراء الناخبين فيه خلال انتخابات الشهر المقبل.

وواجه نتنياهو اتهامات في 2019 بالحصول على هدايا من أصدقاء أثرياء، والسعي لاستصدار قرارات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في الإعلام مقابل الحصول على تغطية مميزة.

ومثلت الاتهامات قضية محورية خلال ثلاثة انتخابات لم تخرج بفائز صريح.

وستجري إسرائيل رابع انتخابات برلمانية في عامين يوم 23 مارس/آذار، وفقا لرويترز.

وكان نتنياهو قد نفى الاتهامات الموجهة إليه أمام لجنة من ثلاث قضاة في محكمة بالقدس، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكرت المحكمة، الاثنين، أنها ستنظر في الأدلة اعتبارا من الخامس من أبريل/نيسان.

ويتولى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، وذلك بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999.