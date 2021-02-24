مسؤول عسكري أمريكي: القدرات الدفاعية الصاروخية لواشنطن موجهة نحو كوريا الشمالية

قال مسؤول عسكري أمريكي، إن قدرات بلاده الصاروخية موجهة بشكل أساسي في الوقت الراهن إلى كوريا الشمالية، وليس إلى الصين أو روسيا أو إيران.

جاء ذلك في تصريحات لنائب هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جون هايتن، نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

واعتبر هايتن أن الأوضاع الشمالية واحدة من أكثر التهديدات المباشرة التي تواجهها الولايات المتحدة، لأن لديها قدرات حقيقية على استخدام تلك الأسلحة ضد بلاده.

وتابع في ندوة عبر الانترنت استضافها مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية البحثي في واشنطن "قدرات بلادنا الدفاعية الصاروخية تركز بوضوح على كوريا الشمالية في الوقت الراهن، لا على الصين وروسيا وإيران".

وأكد على ضرورة مواصلة الحفاظ على القدرات الدفاعية وتطويرها ضد كوريا الشمالية.

وقال "دون الخوض في مزيد من التفاصيل... سأقول إنه... اذهبوا وشاهدوا الاستعراض العسكري الكوري الشمالي، وسترون صواريخ مختلفة تُعرض في ذلك العرض".

ورغم استمرار كوريا الشمالية في وقف اختبارات الصواريخ النووية وبعيدة المدى طواعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017، إلا أنها كشفت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال عرض عسكري، النقاب عن أحدث وأكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، بما في ذلك صاروخ باليستي يُطلق من غواصة.

وقال الجنرال الأمريكي إن التحديات التي تمثلها كوريا الشمالية تشبه التحديات التي مثلتها دول أخرى عبر التاريخ، إلا أنه بخلاف الآخرين تمتلك كوريا الشمالية قدرات على الاستخدام الفعلي للأسلحة.

ومضى بقوله: "أتحدى أي شخص يعيش منذ عام 2017 ويدقق في الوضع ولم يدرك أن هناك احتمالا حقيقيا في أن يقوم (الرئيس) كيم جونغ-أون وكوريا الشمالية فعلا باستخدام صواريخها الباليتسية التي قد تكون محملة برأس نووية ضدنا، وبناء عليه يفضل أن يكون لدينا طريقة لإسقاط هذا".