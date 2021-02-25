"لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان"... "فيسبوك" و"إنستغرام" تحظران جيش ميانمار

أعلنت شركة "فيسبوك" والشركة التابعة له "إنستغرام"، اليوم الخميس، عن حظر جيش ميانمار من استخدام موقعيهما.

وقالت شركة "فيسبوك": "إنها اتخذت قرارها بالنظر إلى المخاطر الكبيرة جدا، التي يشكلها جيش ميانمار على موقعها وموقع إنستغرام"، وفقا لما نقلتة وكالة "رويترز".

وحسب ما نقلته شركة "فيسبوك"، "فإن جيش ميانمار استعمل منصة التواصل الاجتماعي"فيسبوك" لتعزيز مزاعمه بشأن تزوير عدد الأصوات في انتخابات 2020".

وقالت الشركة في تعليق لها: "إن الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الجاري، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر... نعتقد بأن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام "فيسبوك" و"إنستغرام" كبيرة للغاية".

We are banning the Myanmar military (“Tatmadaw”) from Facebook and Instagram with immediate effect. Read more here: https://t.co/5dEBN9iRVu — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) February 25, 2021

واستولى جيش ميانمار على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، والتي اعتقلها الجيش إبان الانقلاب، والذي قُتل في تبعاته ما لا يقل عن ثلاثة محتجين وشرطي في العنف الذي طال المظاهرات.

وأرجعت الشركة قرارها حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش لقواعد "فيسبوك" مرات كثيرة، ومنها منذ الانقلاب.