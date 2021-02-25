واشنطن تدعو القوات المسلحة الأرمينية إلى عدم التدخل بالشؤون السياسية

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، القوات المسلحة الأرمينية إلى عدم التدخل بالشؤون السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "إننا نذكّر جميع الأطراف بالمبدأ الديمقراطي الأساسي الذي يقضي بعدم تدخل القوات المسلحة للدول في السياسة الداخلية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إقالة نائب قائدة هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرمني.

وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق، ورداً على تصريح للرئيس السابق سيرج سركسيان، حول أن القوات الأرمينية كان باستطاعتها استخدام "إسكندر" في بداية الأعمال العسكرية، بأن صواريخ "إسكندر" الروسية التي في حوزة الجيش الأرميني "خلال تفاقم الصراع في قره باغ في الخريف الماضي، لم تعمل أو عملت بنسبة 10 بالمئة فقط".