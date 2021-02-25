بايدن يكشف تفاصيل المكالمة المنتظرة مع الملك سلمان

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاصيل المكالمة المنتظرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأجرى بايدن اتصالا اليوم بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأكدت مصادر سعودية أن سارت على ما يرام.

ماذا قال بايدن للملك سلمان

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض، إنه أجرى اتصالا جيدا مع الملك السعودي.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه ناقش الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين.

وأضاف البيان، أن الرئيس الأمريكي على أهمية حقوق الإنسان وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية مؤكدا على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون عالميا.

يتبع...