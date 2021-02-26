هبوط اضطراري لطائرة "بوينغ 777" في موسكو بسبب عطل بالمحرك

نفذت طائرة من طراز "بوينغ 777" كانت تنقل أمتعة المسافرين في رحلة من هونغ كونغ إلى مدريد، هبوطا اضطراريا في مطار شيريميتيفو في موسكو.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الروسية لـ "سبوتنيك"، إنه "تم الكشف عن خلل في عمل جهاز استشعار التحكم في المحرك لرحلة الشحن رقم 4520 هونغ كونغ - مدريد".

وأوضح أن "مطار شيريميتيفو في موسكو، يقع على خط سير الرحلة، ولذلك اتخذ الطاقم قرارا بالهبوط الاضطراري فيه".

وأشار المتحدث إلى أن "عملية الهبوط تمت دون عوائق".

وأكد أن "الطائرة ستواصل رحلتها إلى مدريد بعد الساعة الـ12:00 بتوقيت موسكو اليوم 26 فبراير/شباط".

ويأتي ذلك بعد حادثة اشتعال محرك بطائرة "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية المتحدة، السبت الماضي، بعد دقائق فقط من إقلاع الرحلة المتجهة إلى هونولولو من مطار دنفر الدولي، وعند عودة الرحلة التي تحمل رقم "يونايتد 328" إلى المطار، أسقطت المزيد من حطام المحرك عبر أسطح المنازل وفي الساحات.

وفي مقطع فيديو يبدو أنه التقط من داخل الطائرة، ظهر المحرك وقد اشتعلت فيه النار وسقط عنه إطاره الخارجي.

وقالت كل من شركتي "بوينغ" ومحركات "برات أند ويتني" إنهما تتعاونان مع التحقيق الأمريكي في حادثة مطار دنفر.

وأكدت بوينغ أنها توصي بتعليق رحلات ما يقارب 128 طائرة منها 69 في الخدمة، و59 في التخزين والتي تعمل بمحركات معينة من طراز "بريت أند ويتني 4000".