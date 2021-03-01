وفيات  كوفيد-19 في البرازيل تتجاوز حاجز الـ 255 ألفا

تجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في البرازيل حاجز الـ255 ألفا بعد وفاة 778 مريضا آخر، بسبب المرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان وزارة الصحة، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 255 ألفا و720حالة.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بواقع 35742 لتبلغ إجمالا عشرة ملايين و587001 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.