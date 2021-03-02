أردوغان يعلن تحقيق الاقتصاد التركي انتعاشة كبيرة في فبراير الماضي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تحقيق الاقتصاد التركي انتعاشة كبيرة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال الرئيس التركي في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، إن الصادرات زادت 9.6 بالمئة على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 16 مليار دولار في فبراير/ الماضي.

كما أشار أردوغان إلى تراجع عجز التجارة الخارجية 15.3 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري 2021.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في وقت متأخر من أمس الاثنين، 1 مارس/آذار، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة عن بيانات فبراير الماضي بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.