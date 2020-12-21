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    الكونغرس الأمريكي يقر تخصيص 900 مليار دولار لقطاعي الصحة والاقتصاد لمواجهة "كورونا"

    © AP Photo / Ted Shaffrey
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    بعد أشهر من المفاوضات أعلن قادة الكونغرس الأمريكي توصلهم إلى قرار بتخصيص 900 مليار دولار من أجل القطاع الصحي والاقتصاد المتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا.

    وبحسب "سي إن بي سي" أعلنت قيادات بالكونغرس الأمريكي عن هذا الاتفاق الذي بمقتضاه سيتم مساعدة الأسر والشركات الصغيرة ومقدمي الرعاية الصحية لأول مرة منذ شهور ويمول الحكومة حتى 30 سبتمبر.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض إلى المركز الطبي ولتر ريد في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة 2 أكتوبر 2020
    © AP Photo / Alex Brandon
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    جدير بالذكر أن الاتفاق تم لكن الكونغرس لم يصدر حتى الآن نص التشريع الذي يزيد عن 2 تريليون دولار، والذي يأملون في تمريره اليوم الاثنين بتوقيت أمريكا.

    وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو جمهوري من كنتاكي: "أخيرًا ، حققنا اختراقًا من الحزبين تحتاجه البلاد".

    ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أيضا ديمقراطي من نيويورك، الخطة بأنها "حزمة توفر الأموال اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة الشعب الأمريكي وسبل عيشه مع تسارع الفيروس".

    كما قالا إن الخطة غير كافية، مؤكدين أنهما سيضغطان قريبًا من أجل مزيد من الإنفاق على الإغاثة بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير.

    ويخطط المشرعون لتمرير قانون الإغاثة والتمويل اليوم الاثنين، لتجنب الإغلاق الحكومي الذي سيبدأ في الساعة 12:01 صباح الاثنين بالتوقيت الشرقي.

    وقد وافق الكونغرس على إجراء إنفاق ليوم واحد من شأنه أن يبقي الأضواء مضاءة في المباني الحكومية حتى الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء.

    وتوجه إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للحصول على الموافقة المتوقعة قبل منتصف ليل الأحد.

    يذكر أن الاتفاق على واحد من أكبر مشاريع قوانين الإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة يأتي بعد شهور من التفاوض بشأن أفضل السبل لمحاربة أزمة تحدث مرة كل قرن.

    وقد تحرك الديمقراطيون بسرعة لتمرير تريليونات الدولارات من المساعدات الإضافية بعد شهرين فقط من تمرير الكونغرس لقانون "سي ايه آر اي اس" الذي يزيد عن 2 تريليون دولار في مارس.

    وقالت "بيلوسي وشومر" في بيان إن خطة الإغاثة تتضمن مدفوعات مباشرة قدرها 600 دولار لمعظم البالغين و600 دولار لكل طفل.

    وأشار الديمقراطيون إلى أنها ستضع 284 مليار دولار في قروض الأعمال الصغيرة لبرنامج حماية شيك الراتب، وستشمل الأموال للقروض من المقرضين الصغار والأقليات، وسيوجه 20 مليار دولار أخرى لمنح الأعمال الصغيرة و15 مليار دولار لأماكن الأحداث الحية، كما أنه سيضيف 300 دولار تكميلي للبطالة.

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    مساعدات, أمريكا, فيروس كورونا, الكونجرس
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