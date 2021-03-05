وزير الدفاع التركي يكشف أسباب سقوط المروحية العسكرية

كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أسباب تحطم المروحية العسكرية بولاية بيتليس جنوب شرقي البلاد، مساء أمس الخميس.

ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن خلوصي آكار إنه "بحسب معلومات أولية، وشهود عيان فإن تحطم المروحية العسكرية بولاية بيتليس (جنوب شرق)، جاء بسبب سوء الأحوال الجوية التي تغيرت بشكل مفاجئ".

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، بعد وصوله إلى قيادة الفيلق الثامن بولاية ألازيغ (شرق البلاد)، رفقة رئيس الأركان العامة الجنرال يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال، أوميت دوندار، وتلقى معلومات عن الحادث.

#تركيا: استشهاد 9 عسكريين في حادث تحطم مروحية

انقطع الاتصال بالمروحية عند الساعة 14.25 أثناء توجهها من ولاية "#بينغول" إلى ولاية #بيتليس بحسب وزارة الدفاع التركية

https://t.co/fGguxqSjJd pic.twitter.com/cZw3b4PP82 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2021

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البرية أثناء تحليقها من ولاية بينغول إلى بيتليس، لافتة في بيان أن الاتصال انقطع بها عند الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3) أثناء توجهها إلى قضاء تطوان بالولاية الأخيرة

وذكر الوزير كذلك أن "فريقا سيبدأ تحقيقاته، اليوم، لتحديد السبب القاطع لهذا الحادث الأليم بعد فحص مفصل"، موضحا أن "الحادث أسفر عن استشهاد 11 عسكريا، وإصابة اثنين آخرين يتابعان علاجهما بالمستشفى، وحالتهما جيدة".

ولفت أكار إلى أنه "منذ اللحظة الأولى للحادث تم حشد كافة الإمكانيات من قبل المؤسسات والهيئات المعنية من أجل أعمال البحث والإنقاذ وإجلاء الشهداء والمصابين".

Military helicopter crashes in eastern Turkey, 9 martyredhttps://t.co/PvSjEjInhF — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 4, 2021

وأردف قائلا:

مصابنا أليم، وتركيا بأكملها في حزن شديد، وأسأل الله الرحمة لأصدقائنا الأبطال الذين استشهدوا في هذا الحادث الأليم، والصبر والسلوان لأقاربهم وعائلاتهم، وللقوات المسلحة التركية، ولشعبنا النبيل، والشفاء العاجل للمصابين.

وكان الموقع التركي "sozcu" قد أشار إلى أنه من بين القتلى في حادثة التحطم، قائد الفيلق الثامن "الأزيغ" الفريق عثمان أرباش، وأن الفريق (اللفتنانت جنرال) أرباش قاد الفيلق الثامن لمدة 5 سنوات متواصلة قبل مقتله اليوم بالحادث.

وقال حاكم محافظة أوردو، تونكاي سونيل:

تلقينا أنباء بأن المروحية، وفيها البطل والصديق الفريق عثمان أرباش باشا، تحطمت في بيتليس... لن ننساك أيها الرجل الجميل.

وفور تلقي خبر سقوط المروحية، توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، بالإضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية التركية.