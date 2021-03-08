"هذا ما حدث"... ميغان ماركل ترد على مزاعم تسببها في بكاء كيت ميدلتون

حسمت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، أمس الأحد، الجدل المثار في وسائل الإعلام منذ فترة طويلة بشأن تسببها في بكاء كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام.

وعلقت خلال المقابلة التي أجرتها مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، على تقارير تفيد بأنها تركت كيت ميدلتون باكية قبل زفافها الملكي من الأمير هاري، بسبب خلاف بشأن فساتين وصيفة العروس.

وكان رد ميغان ماركل على أوبرا وينفري: "ما حدث هو العكس"، بحسب مجلة "بيبول" الأمريكية.

وتابعت: "وأنا لا أقول ذلك لأستخف بأحد، لأنه كان أسبوعا صعبا جدا من حفل زفافي، وكانت كيت مستاءة من شيء ما، لكنها اعتذرت وأحضرت لي الزهور وبطاقة تعتذر فيها لي".

ورفضت ميغان ماركل الكشف في اللقاء التلفزيوني عن كواليس بكائها بسبب كيت ميدلتون، وبررت ذلك بالقول: "لا أعتقد في الحقيقة أنه من العدل لها أن تدخل في تفاصيل ذلك لأنها اعتذرت لي"، وأردفت: "وأنا سامحتها على ما فعلته".

وأكدت ميغان ماركل إن ما وجدته "صادما" بالنسبة لها هو أن الصحافة انتهزت هذه القصة بعد عدة أشهر من الزفاف.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام رغبت في صياغة العلاقة بينهما "كبطل طيب وآخر شرير".

وقالت: "لم أكن أرغب في الكشف عن هذا الأمر على الإطلاق، على الرغم من حدوث ذلك".

ووصفت ميغان ماركل كيت ميدلتون في لقائها مع أوبرا وينفري بأنها "شخص جيد"، فيما أفصحت عن وجود أشخاص يقلبوهم على بعضهما البعض.

ووجهت نداء هو: "إذا كنتم تحبونني، فلا داعي لأن تكرهوها، وإذا كنتم تحبونها فلا داعي لأن تكرهوني".

وتعتبر مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري أمس الأحد، والذي أذاعته شبكة "سي بي إس" الأمريكية هو أول لقاء لهما بعد تخليهما عن صفتهما الملكية.