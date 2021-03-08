أمريكا: نعتبر "المتمردين الحوثيين" مسؤولين عن الهجوم على الميناء السعودي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتبر "المتمردين الحوثيين" مسؤولين عن هجوم يوم الأحد على ميناء سعودي.

واشنطن- سبوتنيك. وأخبر برايس الصحفيين في إفادة: "نعتقد أن هذا كان هجوما للحوثيين انطلق من اليمن"، مضيفا أن الهجمات "غير مقبولة" وتعرض المدنيين للخطر، وأن "هناك تحقيق جار".

وأعلنت "أنصار الله"، أمس الأحد، إطلاق 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لشركة النفط "أرامكو" في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.

وردا على الهجوم، قالت وزارة الدفاع السعودية: "محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران، اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي".

فيما قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلق لاستهداف مرافق "أرامكو" السعودية بالظهران، دُمر، ما تسبب في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وفي تصعيد جديد اليوم، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر "تويتر" إن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف "هدفٍ عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد"، مشيرا إلى أنه "أصاب هدفه بدقة عالية".

وعبر البيت الأبيض عن قلقه مما وصفها بـ"الهجمات التصعيدية" الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الرياض تواجه تهديدات حقيقية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت قلقة من الهجمات المتزايدة على السعودية. المملكة تواجه تهديدات أمنية حقيقية من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران".