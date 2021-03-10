بايدن: سنشارك لقاحات كورونا مع بقية العالم في هذه الحالة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة إذا تبقى لديها فائض عن حاجتها من لقاحات فيروس كورونا فستشاركه مع دول أخرى.

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين، "إذا كان لدينا فائض، فسوف نشاركه مع بقية العالم".

كان تعهد بايدن بالحصول على لقاحات كافية لكل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو/أيار 2021، ووجه بشراء 100 مليون جرعة أخرى.

وأضاف بايدن "سنبدأ في التأكد من رعاية الأمريكيين أولا. لكننا سنحاول بعد ذلك مساعدة بقية العالم".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن فريق مكافحة فيروس كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح. مشددا على ضرورة أخذ الحيطة لأن هناك أمورا كثيرة قد تحدث.

كما أوضح بايدن، أنه "سيتم شراء المزيد من لقاحات (جونسون آند جونسون) لأننا بحاجة إلى أقصى قدر من المرونة في حالة وجود تحديات غير متوقعة".

الرئيس الأمريكي أثنى أيضا على الشركات المنتجة للقاحات كورونا. مؤكدا أنها "متعاونة لدرجة كبيرة" وأنه لن يتردد في توزيع المعدات والمنتجات لمكافحة كوفيد-19.