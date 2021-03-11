خامنئي يهاجم "المتواطئين العرب" وأمريكا التي تدعم "المجرم في السعودية"

هاجم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الخميس، من وصفهم بـ"المتواطئين العرب"، الذين يقصفون الشعب اليمني منذ 6 سنوات ويرتكبون الجرائم بحقه.

وقال خامنئي، في كلمة له : الأعداء وعملاؤهم يستهدفون الشعب اليمني منذ ست سنوات ويمنعونه من الحصول على الغذاء والطاقة، وهذا الشعب اليمني تمكن من أن يتخذ لنفسه وسائل دفاعية لمجابهة قصف الأعداء، فماذا فعلوا، اتهموه بالارهاب.

وأضاف: "المتواطئون العرب يقصفون الشعب اليمني منذ 6 سنوات ويرتكبون الجرائم بحقه"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية دعمت من وصفه بـ"المجرم في السعودية"، الذي قطّع مواطنا.

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، قال في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "المملكة تعرضت مؤخرا لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران"، مضيفا أن "هذه السياسة التي تتبعها إيران تؤدي لتعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات".

فيما ردت إيران على تصريحات المندوب السعودي حول المساعدات المالية لليمن، بالقول: "عليكم أن تحتفظوا بأموالكم وتتخلوا عن اليمن المظلوم".

وقال المندوب الإيراني، محمد ساداتي نجاد، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "زميلي السعودي يفتخر بالمساعدات المالية الهائلة لليمن ويدعو الآخرين إلى إجراء مماثل، غير أنني أوصي السعودية بالاحتفاظ بأموالها والتخلي عن قتل اليمنيين وتخريب بلادهم".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.