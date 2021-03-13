بعد فضيحة في كوريا الجنوبية... العثور على جثتي مسؤولين في ظروف غامضة

عثر على مسؤول كبير ثان من شركة الأراضي والإسكان الكورية ميتا في باجو، شمال العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، في ما يبدو أنه انتحار وسط فضيحة آخذة في التضخم بمجال العقارات، حسبما ذكر ضابط من مركز شرطة باجو.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" حالة الوفاة في وقت سابق اليوم السبت، وقالت إن المسؤول في شركة "لاند آند هاوسينغ" لا يبدو أنه خاضع لتحقيق في اتهامات محتملة للعشرات من العاملين داخل شركة الإسكان الحكومية.

وهذه ثاني حالة وفاة لمسؤول في "لاند آند هاوسينغ" منذ أن أعلنت حكومة كوريا الجنوبية هذا الأسبوع الحرب على جرائم الممتلكات، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وعثر على المسؤول الآخر ميتا يوم الجمعة، في ما يبدو أنه انتحار أيضا، وقالت "يونهاب" إنه ترك رسالة يقول فيها إنه آسف لقيامه "بأشياء غير مرغوب فيها" عندما ترأس مكتب الشركة في مقاطعة شمال جولا.

وفقًا لتحقيق أولي في الفضيحة، يُشتبه في محاولة ما لا يقل عن 20 موظفا من "لاند آند هاوسينغ" استخدام معلومات سرية لشراء أراض غير مستغلة قبل أن تبدأ مشروعات التنمية الجديدة في المناطق، حسبما قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون، يوم الخميس.

منتقدا التقدم البطيء في التحقيق الحالي، طالب حزب الشعب المعارض الرئيسي بإجراء تحقيق بقيادة المدعين لضمان عملية سريعة وشاملة.

أثارت الفضيحة الغضب في كوريا الجنوبية حيث ارتفعت أسعار العقارات في سيئول وحولها، مما يجعل من الصعب العثور على مساكن ميسورة التكلفة.

عرض وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، بيون تشانغ هيوم، الاستقالة بسبب الفضيحة، رغم عدم تورطه شخصيا، وكان بيون رئيسا للشركة بين عامي 2019 و2020.