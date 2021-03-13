"هوس نتنياهو"... رئيس "فايزر" يكشف كواليس اختيار إسرائيل لإجراء دراسة عالمية

اختارت شركة "فايزر" إسرائيل لإجراء دراستها حول لقاحها ضد فيروس "كوفيد 19" على الصعيد الوطني، وقدمت جرعات كافية لتطعيم جميع السكان المؤهلين بسرعة، وذلك بعد عشرات المكالمات الهاتفية من رئيس وزرائها، أجرى بعضها في منتصف الليل.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة في وقت متأخر من يوم الخميس مع القناة 12 الإسرائيلية، إن الحجم الصغير نسبيا في البلاد والسجلات الصحية الإلكترونية التي تغطي أكثر من 99% من السكان هما سببان مهمان لتحديد إسرائيل كموقع للدراسة.

لكن ما قلب الموازين لصالح إسرائيل حقا، هو إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي وصفه بورلا بأنه "هوس"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وأضاف بورلا في حديثه: "اتصل بي 30 مرة. كان يسألني عن السلالات، وما هي البيانات التي لدينا. وكنت أقول "رئيس الوزراء، إنها الثالثة صباحا" فيرد بـ"لا، لا، لا تقلق، أخبرني" أو كان يتصل بي ليسأل عن الأطفال، ويقول إنه بحاجة إلى التطعيم في المدارس، أو للسؤال عن النساء الحوامل، لذلك أقنعني بصراحة أنه سيكون على رأس الأمر".

تتصدر إسرائيل دول العالم في التطعيم ضد الجائحة بعد أن بدأت حملتها في ديسمبر/ كانون الأول، حيث تلقى أكثر من نصف السكان جرعة واحدة على الأقل.

وافقت الدولة أيضا على جمع ومشاركة البيانات الواقعية حول مدى جودة عمل اللقاح، وتحويل نشره إلى دراسة حالة لبقية العالم.

وقالت الشركات ووزارة الصحة في البلاد في دراسة نُشرت يوم الخميس، إن لقاح "فايزر-بيو إن تيك" لفيروس كورونا منع 94% من الإصابات عديمة الأعراض وأوقف 97% من الحالات المصحوبة بأعراض ودخول المستشفيات والوفيات.