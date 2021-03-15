أردوغان: على إدارة بايدن العمل معنا لإنهاء "المأساة في سوريا"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الوفاء بوعودها والعمل مع أنقرة لإنهاء ما سماها "المأساة" في سوريا.

جاء ذلك في مقالة كتبها أردوغان لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية.

وشدد الرئيس التركي على أن "الحل السلمي والدائم لن يكون ممكنا إلا باحترام وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".

واعتبر أن إعادة تأسيس السلام والاستقرار في المنطقة وسوريا مرتبط بـ "الدعم الغربي الأمين لتركيا".

وتابع أردوغان: "أقولها بكل فخر الموقف التركي لم يتغير منذ بدء الحرب الداخلية في سوريا".

وأضاف: "الوضع الإنساني في سوريا سيكون المقياس النهائي لصدق مواقفنا، سيما أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية باتت متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة".

وقال إن "المناطق الآمنة التي أسستها تركيا مع العناصر السورية المحلية، دليل على التزامنا بمستقبل جارتنا (سوريا)".

ومضى بقوله: "على إدارة بايدن الوفاء بوعودها والعمل معنا لإنهاء المأساة في سوريا"، مشيرا إلى رفض أنقرة "كل المخططات التي لا تلبي المطالب الأساسية للشعب السوري، لأنها لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة".