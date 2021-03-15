تسجيل
20:55 GMT15 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021

    24 فيروسا غير معروف... التحقيقات حول نشأة كورونا تكشف نتائج مفاجئة للعلماء

    © AP Photo / Mu Yu/Xinhua
    العالم
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753871_0:93:3072:1821_1200x675_80_0_0_92ca401d019d648c84d9696b0b3a7366.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103151048373212-24-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1/

    أظهر البحث عن أصل فيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة "كوفيد 19"، نتائج مفاجئة لفريق دولي من العلماء، وفقا لورقة بحثية لم تتم مراجعتها من قِبل النظراء نُشرت اليوم الاثنين.

    ووجد الباحثون 24 نوعا من فيروسات كورونا الخفافيش غير معروفة - أربعة منها مرتبطة بالسلالة التي تسبب كوفيد 19 - كلها داخل دائرة نصف قطرها أقل من 4 كيلومترات في جنوب غرب الصين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

    هولندا تعلق استخدام لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا
    © REUTERS / DADO RUVIC
    20 دولة... قائمة البلدان التي أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا"

    وقالت الورقة البحثية إن أحد الفيروسات يحمل "العمود الفقري الجيني الذي يمكن القول إنه الأقرب إلى فيروس (SARS-CoV-2) الذي يقف وراء الجائحة"، ولكن لا يبدو أن أيًا منها هو سلف مباشر لفيروس كورونا المسؤول عن الوباء.

    أقرب فيروس مطابق كان "RpYN06"، لديه تشابه بنسبة 94.5% مع "SARS-CoV-2" عبر الجينوم بأكمله - أقل قليلا من "RaTG13"، وهو فيروس خفاش آخر تعرف عليه العلماء في منطقة يونان منذ سنوات والذي يتطابق بنسبة 96%.

    ولطالما كانت الخفافيش - التي تحمل فيروسات مسببة للأمراض أكثر من أي حيوان ثديي آخر - موضوعا رئيسيا للبحث الفيروسي، لكن علماء صيد الخفافيش، لا سيما في الصين، تعرضوا للنيران منذ ظهور "كوفيد 19"، الذي يُعتقد أنه نشأ بين الحيوانات.

    وصفت منظمة الصحة العالمية إحدى النظريات القائلة بأن فيروس كورونا الجديد تسرب من مختبر يدرس فيروسات الخفافيش في مدينة ووهان بوسط الصين بأنها مستبعدة للغاية، لكنها لا تزال تثار، وآخرها في خطاب مفتوح من قبل مجموعة من الأكاديميين نشر في "وول ستريت جورنال" و"لو موند".

    الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - طوابير طويلة إلى المحل التجاري Waitrose and Partnersبسبب الإغلاق العام في لندن، إنجلترا 22 ديسمبر 2020
    © REUTERS / Hannah Mckay
    دراسة تكشف "معلومات صادمة" عن سلالة كورونا البريطانية

    وعلى الرغم من الجدل، استمرت بكين في تمويل العديد من فرق البحث لجمع ودراسة فيروسات الخفافيش في جميع أنحاء البلاد، وكان من بينهم الفريق الذي يقوده البروفيسور، شي ويفونغ، من جامعة شاندونغ الطبية الأولى، والذي كان مسؤولا عن أحدث الأبحاث التي نشرتها مؤسسة "bioRxiv" لعلم الأحياء.

    ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن فيروسات كورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية، يصيب 7 منها فقط البشر، وتختلف أعراضها المرضية بحسب نوعها. إذ تسبب 4 منها أعراضا خفيفة تشبه نزلات البرد الشائعة.

    أما الفيروسات الثلاثة الأخرى، فتسببّ أمراضا أكثر خطورة، وهي فيروس "SARS-CoV" الذي يسبّب المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة أو "السارس"، وفيروس "MERS-CoV" الذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو "الميرس"، بالإضافة إلى فيروس كورونا المستجد "SARS-CoV-2" الذي يسبب مرض "كوفيد 19".

    وإلى جانب الفيروسات المرتبطة بـ"SARS-CoV-2"، عثر فريق شي على فيروسات أخرى مرتبطة بسارس الذي تسبب في وباء عام 2003، واكتشفوا أيضا 17 نوعا جديدا من فيروسات كورونا مرتبطة بسلالتين قد تسببان أمراضا لأجنة الخنازير.

    موظف في الرعاية الصحية يحضر جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال إطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم باللقاح في روندا، إسبانيا، 11 فبراير 2021
    © REUTERS / Jon Nazca
    أمريكا: لن نصدر اللقاح قبل تطعيم مواطنينا بالكامل

    ولم يكشف الباحثون الموقع الدقيق لبحثهم، لكنهم حذروا من أن اكتشاف العديد من الأنواع غير المعروفة في مثل هذه المنطقة الصغيرة أمر غير متوقع.

    ووجدوا أيضا أن الفيروس نفسه يمكن أن يصيب الخفافيش المختلفة، بما في ذلك الأنواع التي يمتد انتشارها من الهند وجنوب شرق آسيا إلى جنوب الصين.

    وفي الأشهر الأخيرة، اكتشف باحثون المزيد من فيروسات كورونا المرتبطة بـ"SARS-CoV-2" في كمبوديا وتايلاند وحتى اليابان، لا تحملها الخفافيش وحدها، بل حيوانات أخرى، مثل البنغول.

    وشهد العالم أكثر من 120 مليون إصابة بمرض "كوفيد 19" منذ ظهوره في الصين، أواخر عام 2019، وتجاوزت الوفيات الناتجة عنه 2.6 مليون حالة، واضطرت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت الإغلاق الشامل وتقييد حركة النقل والسفر.

    انظر أيضا:

    شركة روسية تطور لقاحا جديدا ضد فيروس كورونا المستجد
    منظمة الصحة: إصابات كورونا العالمية زادت 11% الأسبوع الماضي
    هل يحتاج البشر لجرعة ثالثة من لقاحات كورونا؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة كورونا؟
    كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة "كورونا"؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك