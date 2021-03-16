المفوضية الأوروبية: لا يمكن لعالم ما بعد الجائحة أن يعود إلى اقتصاد الوقود الأحفوري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال كلمة في مؤتمر حوار تحويل الطاقة في برلين، إنه بعد جائحة فيروس كورونا، يجب على العالم ألا يعود إلى نموذج اقتصادي قائم على الوقود الأحفوري على حساب البيئة.

وقالت فون دير لاين: "هناك وعي متزايد بأن انخفاض التنوع البيولوجي كان أحد أسباب الوباء العالمي الحالي. على الرغم من تجميد الأنشطة المهمة بسبب عمليات الإغلاق، استمر كوكبنا في تغير المناخ وذلك يمثل أزمة هائلة. لذلك لا يمكن لعالم ما بعد الجائحة أن يعود إلى اقتصاد الوقود الأحفوري".

تشغل أورزولا فون دير لاين منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، وهي اول امرأة تتولى هذا المنصب، قبل ذلك شغلت منصب وزيرة الدفاع الألمانية وأول امرأة تتقلد هذا المنصب في بلدها أيضا. تنتمي للحزب الديمقراطي الألماني وهو حزب المستشارة ميركل.

ولدت فون دير لاين في بروكسل عام 1958، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الألماني/ CDU. تخصصها الأول كان في الاقتصاد. وفي عام 1991، اختصت في الطب النسوي بعد أن حصلت على شهادته من مدرسة هانوفر للعلوم الطبية. متزوجة من طبيب ارستقراطي أخذت منه لقبها النبيل ولهما سبعة أبناء. شغلت في بلدها مناصب سياسية عالية قبل توليها منصب وزيرة الدفاع. ومن أبرزها منصب وزيرة "العمل والشؤون الاجتماعية"، ومنصب وزيرة "الأسرة والشباب".