نتنياهو يكشف لأول مرة عن "هدية" محمد بن زايد إلى إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "تطوع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، باستثمار مبلغ كبير في إسرائيل.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تطوع باستثمار 40 مليار شيكل (12 مليون دولار) في إسرائيل"، مضيفا أن "ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد جائحة كورونا".

רה"מ @netanyahu אצל @amirbarshalom ו-@bardugojacob: השייח' מוחמד בן זאיד, יורש העצר של אבו-דאבי, התנדב להשקיע 40 מיליארד ש"ח ואמר שהוא רוצה להיות שותף בפרויקטים שיזניקו את כלכלת ישראל אחרי הקורונה — גלצ (@GLZRadio) March 15, 2021

وأجرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد إلغاء رحلته إلى الإمارات بسبب صعوبات في تنسيق الرحلات الجوية مع الأردن.

ونقلت إسرائيل بالعربية عن نتنياهو، قوله: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم. الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار".

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات نتيجة رفض السلطات الأردنية قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، يوم الخميس الماضي، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، بحسب بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.