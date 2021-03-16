البيت الأبيض يعلن موعد أول مؤتمر صحفي لبايدن منذ توليه الرئاسة

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد أول مؤتمر صحفي رسمي له منذ تولي الرئاسة، بعد أن واجه انتقادات لعدم تنظيم جلسة أسئلة وأجوبة مطولة في وقت مبكر مع الصحفيين.

وحددت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الموعد في 25 مارس/ آذار الجاري في داربي بولاية بنسلفانيا، حيث روج بايدن لخطة التحفيز الوبائية البالغة 1.9 تريليون دولار في ضواحي فيلادلفيا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

أجرى بايدن عددا من اللقاءات القصيرة مع المراسلين منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، لكنه عادة ما يأخذ سؤالا أو سؤالين فقط قبل أن يغادر.

أشار البيت الأبيض إلى انشغال بايدن بمعالجة جائحة الفيروس التاجي باعتبارها السبب الرئيسي وراء امتناعه عن حضور مؤتمر صحفي رسمي.

دعا الجمهوريون وبعض منتقدي وسائل الإعلام بايدن إلى الظهور في مؤتمر صحفي حقيقي كجزء من الدور التقليدي للرئيس المتمثل في تحمله المسؤولية أمام الجمهور.

وأشاروا إلى أن فترة الشهرين تقريبا منذ 20 يناير هي أطول فترة يقضيها رئيس جديد حديثا دون عقد مؤتمر صحفي رسمي.