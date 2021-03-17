تركيا تكشف عن موقفها من الاتفاق النووي الإيراني

كشف وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، عن موقف بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا عارضت خطوة أحد أطراف الاتفاق النووي المتمثلة بالانسحاب الأحادي من هذا الاتفاق الدولي.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات تشاووش أوغلو جاءت خلال اجتماع "مجمع حوار طهران" الافتراضي، اليوم.

وأوضح الوزير التركي أن الإدارة الأمريكية الجديدة أعلنت عن قرارها بالعودة إلى الاتفاق النووي، آملا تحقيق ذلك، مبينا أن المنطقة مليئة بالطاقات الرائعة وبما يستدعي مزيدا من الجهود المشتركة لتوظيفها، رغم المشاكل الناجمة عن الإرهاب والطائفية التي وقفت حجر عثرة أمام هذه الجهود.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ترحب دوما بالحوار والتعاون بين دول المنطقة، وتعد ذلك في سياق حل المشاكل الإقليمية وتجنيد الطاقات البناءة في هذا الخصوص.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن بلاده مشاركة في "المبادرة التركية البرازيلية المشتركة" لتسوية مشاكل الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة أنها لن تعرض على إيران حوافز أحادية الجانب لإقناعها بحضور محادثات حول استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.