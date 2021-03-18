الأمم المتحدة: وباء كورونا فاقم التمييز على أساس العمر

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن وباء كورونا فاقم التمييز والأفكار النمطية والمسبقة في العالم على أساس السن.

ونقلت "فرانس برس"، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فيروس كورونا كان له تأثير مدمر على الأشخاص الأكبر سنا.

وفي تقرير مشترك، حذّرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن التمييز على أساس العمر واسع الانتشار.

واعتبرت الوكالات الأربع وهي منظمة الصحة العالمية، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هذه المشكلة لا تؤثر على كبار السن فحسب.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص الأصغر والأكبر سنا يواجهون عوائق على حد سواء على أساس أعمارهم، في أماكن العمل على وجه الخصوص.

وذكر التقرير أن المشكلة موجودة في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية والإعلام وأجهزة القضاء وأن تداعياتها واسعة النطاق.

وأوضح التقرير المكون من 203 صفحات أن التمييز على أساس العمر قد يتجسد عبر مواقف قائمة على الأفكار النمطية والمسبقة، والتمييز بشكل كامل.