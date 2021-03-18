متحديا المخاوف... جونسون يعد بتلقي لقاح "أسترازينيكا"

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن لقاحي "أوكسفورد/ أسترازينيكا" و"فايزر"، الذين طرحا في بريطانيا، آمنين، وأنه سيتلقى جرعة من التطعيم الأول غدا.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي أن لقاح "أسترازينيكا" آمن وكذلك "فايزر"، وأن الشيء غير الآمن هو الإصابة بمرض "كوفيد 19" وهذا هو السبب في أنه من المهم جدا أن يتلقى الجميع جرعاتهم بمجرد أن يحين دورهم، حسبما نقلت "رويترز".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "سأحصل غدا على جرعتي، والمركز الذي أتلقى فيه الحقنة يستخدم حاليا لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا"، وهذا هو ما سأحصل عليه".

صرحت الهيئة المسؤولة عن الدواء في بريطانيا، اليوم الخميس، أنها لم تعثر على أي صلة مباشرة بين لقاح "أسترازينيكا" وجلطات الدم بعد أن أوقف عدد كبير من الدول اللقاح بسبب مخاوف صحية.

وأضافت أيضا أنه لا توجد أي صلة بين الجلطات ولقاح فايزر، ولم تكن الحوادث أعلى بين المجموعات الملقحة من غير الملقحين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال جون راين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة: "لا يوجد دليل على حدوث جلطات دموية في الأوردة أكثر مما كان متوقعا في غياب التطعيم، لأي من اللقاحين".

ومع ذلك، قالت الوكالة إن هناك خمس حالات لنوع نادر من الجلطة الدموية في أوردة دماغية، سجلت بين أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" لكن فوائد اللقاح تفوق بكثير أي مخاطر محتملة.

وأدت المخاوف بشأن التقارير المتعلقة بجلطات الدم، إلى جانب انخفاض مستويات الصفائح الدموية، إلى إيقاف دول أوروبية بما في ذلك ألمانيا، طرح اللقاح لحين التحقيق في الحالات.