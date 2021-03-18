أنقرة: سقوط قذيفتين من سوريا داخل أراض خالية في تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، سقوط قذيفتين، تم إطلاقهما من سوريا، جنوبي تركيا، موضحة أن القذيفتين سقطتا في أراض خالية ولم تسفرا عن وقوع إصابات.