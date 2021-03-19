الاتحاد الأوروبي يعلق على حظر توريد السلاح إلى ليبيا وخروج المرتزقة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التزامه بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، معتبرا أن هذا القرار يعتبر أمرا حيويا لتطبيق الحل السياسي في ليبيا.

ونقلت بوابة "أفريقيا" الإخبارية عن الاتحاد الأوروبي، قوله بأن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.

في سياق متصل، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن جهود عملية إيريني ساهمت في الخطوات الإيجابية التي حققها الليبيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب قوله.

وأعلن مسؤول أوروبي، يوم الأربعاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد مهمته العسكرية في البحر المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، لمدة عامين.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المسؤول أن المفوضية الأوروبية سوف تتبنى قرارا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها التي تحمل اسم "إيريني"، عامين إضافيين حتى آذار/مارس 2023.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة إيريني المزودة بأربعة سفن وست طائرات في مارس الماضي.

ومنح الاتحاد المهمة تفويضا بإجراء علميات تفتيش للسفن المبحرة في محاولة لوقف تدفّق الأسلحة إلى ليبيا.

والأسبوع الماضي، منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا لانتخابات مقررة نهاية العام، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.