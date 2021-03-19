برلين تبلغ واشنطن رفضها للعقوبات ضد "التيار الشمالي-2"

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، أن برلين أبلغت الإدارة الأمريكية رفضها للعقوبات ضد "التيار الشمالي-2" والتي تتجاوز الحدود الإقليمية.

وقال الناطق زايبرت في احاطة إعلامية اليوم الجمعة: "موقفنا لم يتغير.. نحن نرفض العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تهدد بها الولايات المتحدة وتلك التي تفرضها فيما يتعلق بـ"التيار الشمالي-2" نرفضها وأبلغنا الإدارة الأمريكية بذلك".

وهدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بمعاقبة الكيانات المشاركة في مشروع مد خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، مطالبا إياها بالتخلي عن عملها في المشروع فورا.

وتعارض الولايات المتحدة هذا المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

ويتضمن المشروع الروسي بناء خطين رئيسيين بطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب في السنة من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. كما أنه سيمر عبر المناطق الاقتصادية الإقليمية أو الاقتصادية الخالصة لفنلندا والسويد والدنمارك.