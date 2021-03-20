تركيا تعلن عودة سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، أن سفينة "الفاتح" تستعد للعودة لأعمال تنقيب جديدة عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.

وقال دونماز خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني، إن منطقة حقل البحث الجديد، سيطلق عليها اسم "أماصرا - 1"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وفي أغسطس/آب 2020، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق.

تتوقع تركيا أول تدفق للغاز من هذا الحقل في عام 2023. وقال مصدر مطلع على الأمر إن تدفق الغاز السنوي بمقدار 15 مليار متر مكعب كان من المتصور أن يبدأ اعتبارا من عام 2025.

كما تتوقع أنقرة أن يقدم موردو الغاز أسعارا ومرونة أكثر تنافسية إذا كانوا يريدون تجديد عقود طويلة الأجل يبلغ مجموعها 16 مليار متر سنويا، بحسب "رويترز".

وتستكشف تركيا أيضا مكامن النفط والغاز في البحر المتوسط ​​حيث أثارت عمليات المسح في المياه المتنازع عليها احتجاجات من اليونان وقبرص.