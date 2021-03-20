أمير قطر يوجه رسالة إلى عمران خان بعد إصابته بكورونا

علق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على إصابة إصابة عمران خان، رئيس وزراء باكستان بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ووجه أمير قطر، رسالة إلى رئيس وزراء باكستان، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: "تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان".

ونشر رئيس وزراء باكستان عمران خان، في وقت سابق اليوم السبت، تدوينة على "إنستغرام" لدعاء فك الكرب الإسلامي، الذي تلخصه الآية القرآنية التي تقول: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بفيروس كورونا المستجد بعد يومين من تلقيه التطعيم.

وقال وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان اليوم السبت، إن "الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان، بفيروس كورونا، بعد يومين من تلقيه التطعيم"، مضيفا أن خان "عزل نفسه في المنزل"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الخميس الماضي، جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني بعد أيام قليلة من حصول الرئيس الباكستاني على جرعة من اللقاح نفسه.

تمنياتي بالشفاء العاجل لأخي رئيس الوزراء عمران خان @ImranKhanPTI — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 20, 2021

وتلقى عمران خان، جرعة اللقاح خلال المرحلة الثانية من عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.

یذکر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان تجاوز 615 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما جاء إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 577 ألف حالة.