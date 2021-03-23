إصابة عشرات الأشخاص إثر انهيار مدرج مكتظ في الهند

أصيب نحو 100 شخص إثر سقوط مدرج خشبي في ملعب في الهند، أمس الاثنين، بعد دقائق من بدء المباراة.

وقع الحادث في ملعب في مدينة سوريابيت في ولاية تيلانجانا الهندية، خلال حفل افتتاح بطولة "كابادي" الوطنية، وهي لعبة جماعية شائعة في البلاد، حسبما نشر موقع "أي.زد"، اليوم الثلاثاء.

انهار المدرج الذي يحمل نحو 1500 متفرج، وهو أكثر مما يمكن لهيكل المدرج تحمله، بعد دقائق قليلة من بدء المباراة.

Several injuries in this horrifying spectator stand collapse during a kabaddi tournament in Suryapet, Telangana. Story on @IndiaToday pic.twitter.com/G91pxnjGkV — Shiv Aroor (@ShivAroor) March 23, 2021

​أصيب نحو 100 شخص. وهم يتلقون العناية الطبية.

​تستمر المباريات الرياضية حتى 25 مارس/آذار. تم بناء ثلاث منصات خاصة لهم في سوريابت، كل منها يتسع لنحو 5 آلاف شخص.

و"كابادي" هي رياضة جماعية بدأت في جنوب آسيا، وهي ذات شعبية في تلك المنطقة وكذلك في جنوب شرق آسيا. وتعتبر لعبة رياضية وطنية في بنغلاديش وفي البنجاب في الهند. في الرياضة يلعب فريقان مكونان من سبعة لاعبين في كل مباراة.

مساحة الملعب 12.5 × 10 أمتار، أي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة السلة. المباراة مكونة من شوطين، كل منهما مكون من 20 دقيقة. وبينهما استراحة عبارة عن خمس دقائق، مع عكس اتجاه الفريقين في الشوط الثاني.

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2020، انهار مبنى من ثلاثة طوابق في مدينة بهيواندي الهندية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.