غضب في بريطانيا بسبب غريتا تونبرج... صور

واعترض سكان مدينة وينشستر البريطانية على الخطط التي وضعتها جامعتهم لبناء نصب تذكاري بالحجم الطبيعي للناشطة الشهيرة، بسبب التكاليف الباهظة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، تصل تكلفة التمثال الذي يتم العمل على بنائه إلى نحو 24 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار أمريكي)، حيث قررت الجامعة إقامته باعتبار تونبرج "مصدر إلهام لجميع الطلاب".

واعترض السكان المحليون على هذا القرار لعدة أسباب بالإضافة إلى التكلفة الباهظة، منها أن الناشطة ليست بريطانية بل من السويد معتبرين تكريم شخصية محلية سيكون أكثر جدوى لإيصال الرسالة.

ونشرت الصحيفة صورا يعتقد أنها لمراحل بناء تمثال الناشطة التي بلغت من العمر 18 عاما، واكتسبت اهتماما دوليا بعد بدء إضراب مدرسي للمناخ في عام 2018.

Winchester University's Greta Thunberg statue has a name https://t.co/zTbZ4SdVww pic.twitter.com/DmDzDAsLXr — Hampshire Chronicle (@hantschronicle) March 18, 2021

ونوهت الصحيفة إلى أن التمثال قد أصبح جاهزا وأنه تم الانتهاء من العمل عليه فنيا، وسيتم الكشف عنه بتاريخ 30 مارس/ آذار.

Greta Thunberg statue at Winchester University https://t.co/otWbQebOYF pic.twitter.com/aaQjBca50v — Daily Echo (@dailyecho) March 15, 2021

والتقت تونبرغ نشطاء المناخ عبر أوروبا والأمريكتين خلال العام الماضي، وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.

Where's the Richard Lindzen statue?: "Greta Thunberg statue at Winchester University" https://t.co/UYcLnlghiG pic.twitter.com/Q8GNiFVjzO — Tom Nelson (@tan123) March 15, 2021

وحازت غريتا تونبرغ على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية عام 2019.