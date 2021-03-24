مسؤول إيطالي: جرعات "أسترازينيكا" المكتشفة في أحد المصانع كانت متجهة إلى بلجيكا

كشف مسؤول إيطالي، اليوم الأربعاء، عن أن جرعات لقاح "أسترازينيكا" التي عثر عليها في مصنع بإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت متجهة إلى بلجيكا.

وأضاف المسؤول أن المفوضية الأوروبية طلبت يوم السبت من رئيس الوزراء الإيطالي فحص بعض عينات اللقاح في مصنع في مدينة أناجني جنوب شرقي العاصمة روما، بحسب "رويترز".

وقال المسؤول إن الشرطة الإيطالية أجرت عمليات التفتيش خلال يومي السبت والأحد.

وصرحت دول عدة، يوم الخميس الماضي، أنها ستستأنف التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، بعدما أكدت السلطات الطبية في الاتحاد الأوروبي أن اللقاح "آمن وفعال" وغير مرتبط بزيادة مخاطر تجلط الدم بعد أيام من الجلبة حوله.

جاء إعلان وكالة الدواء الأوروبية الذي كان مراقبا عن كثب، بعدما أعلنت كل من منظمة الصحة العالمية والرقابة الصحية البريطانية أن اللقاح آمن، وأكدتا أن عدم الحصول على اللقاح سيكون أكثر خطورة حيث تواجه العديد من الدول ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصرحت فرنسا أنها ستستأنف تطعيمات "أسترازينيكا"، إلى جانب إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا وبلغاريا ألمانيا، بعد إعلان وكالة الدواء الأوروبية، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت رئيسة وكالة الدواء الأوروبية، إيمير كوك، اليوم، بعد تحقيق أجرته لجنة السلامة: توصلت اللجنة إلى نتيجة علمية واضحة؛ هذا لقاح آمن وفعال.

وأضافت: "خلصت اللجنة أيضا إلى أن اللقاح غير مرتبط بزيادة في المخاطر الإجمالية لحدوث الانصمام الخثاري أو جلطات الدم". ومع ذلك، فإن الوكالة "لا تستطيع أن تستبعد بشكل قاطع" وجود صلة باضطراب تخثر نادر.

وقالت السلطات الدوائية في المملكة المتحدة، اليوم أيضا، إنه لا توجد روابط بين جلطات الدم ولقاح "أسترازينيكا" أو لقاح "فايزر".

وقال جون رين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية المستقلة البريطانية: "لا يوجد دليل على حدوث جلطات دموية في الأوردة أكثر مما كان متوقعا في غياب التطعيم، لأي من اللقاحين".