انطلاق مسيرة شعلة الأولمبياد دون احتفالات بسبب كورونا.. فيديو

موسكو –سبوتنيك. هذا ويشارك نحو 10 آلاف عداء في حمل الشعلة في أقاليم اليابان البالغ عددها 47 اليوم الخميس، قبل 4 أشهر من بداية أولمبياد طوكيو التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
The first kiss of the #Tokyo2020 Olympic torch on Japanese soil! 🇯🇵 🔥#OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 25, 2021
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة طوكيو قد أعلنتا في أواخر مارس/آذار، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية إلى عام 2021 بسبب فيروس "كورونا".
ومن المقرر أن تقام الدورة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب 2021.
And we're under way!#HopeLightsOurWay #OlympicTorchRelay pic.twitter.com/VOHGeTn64r— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 25, 2021
وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في 11 من الشهر الجاري، أن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت تقديم لقاح ضد فيروس كورونا للمشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)