انطلاق مسيرة شعلة الأولمبياد دون احتفالات بسبب كورونا.. فيديو

تنطلق رحلة الشعلة الأولمبية في فوكوشيما، منطقة فوكوشيما التي شهدت زلزالا وتسونامي في 2011 مما أودى بحياة نحو 20 ألف شخص في توافق مع شعار الحكومة "أولمبياد إعادة البناء".

موسكو –سبوتنيك. هذا ويشارك نحو 10 آلاف عداء في حمل الشعلة في أقاليم اليابان البالغ عددها 47 اليوم الخميس، قبل 4 أشهر من بداية أولمبياد طوكيو التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة طوكيو قد أعلنتا في أواخر مارس/آذار، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية إلى عام 2021 بسبب فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن تقام الدورة من 23 يوليو/تموز إلى 8 أغسطس/آب 2021.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، في 11 من الشهر الجاري، أن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت تقديم لقاح ضد فيروس كورونا للمشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.