غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، كوريا الشمالية إلى استئناف التعاون مع الأطراف لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نائب الممثل الرسمي للأمين العام فرحان حق لوكالة "سبوتنيك"، في سياق تعليقه على عمليات الإطلاق الأخيرة للصواريخ الكورية الشمالية: "أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية. وأكد مجددا أن على كوريا الشمالية استئناف الحوار الدبلوماسي مع الأطراف المعنية والعمل من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ".

وأشار إلى أن المشاركة الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق.

يذكر أنه سبق وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة واحدة على الأقل باتجاه بحر اليابان. وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الياباني، "إن بيونغ يانغ قامت بإطلاق صاروخين باليستيين".