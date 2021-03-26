الرئيس الإيراني يتحدث عن فشل الحظر على بلاده ويقدم الدليل

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الحظر المفروض على بلاده قد فشل، مشيرا إلى أن افتتاح المشاريع التنموية هو الدليل على ذلك.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد قال روحاني: "افتتاح المشاريع التنموية في البلاد دليل بارز على فشل سياسة الحظر الذي ينتهجها الأعداء ضد الشعب الإيراني" .

تصريحات روحاني جاءت خلال مراسم افتتاحه مشاريع وطنية في المناطق الحرة، أعرب خلالها عن سعادته لافتتاح مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 5800 مليار تومان ( الدولار يساوي 4200 تومان).

وأكد روحاني أن هذه المشاريع وفرت فرص عمل لأكثر من 5000 شخص، مشيرا إلى أنها تحرك عجلة الإنتاج والاقتصاد في البلاد.

ولفت روحاني إلى أن 58 مشروعا تم افتتاحهم خلال العام الماضي، والذي ينتهي بحسب التقويم الإيراني في 20 مارس/ آذار، منها مشاريع مهمة في مجال البتروكيماويات والسدود ومصافي تحلية المياه.

وتحدث الرئيس الإيراني عن افتتاح مشروعين وصفهما بالـ"مهمين" في غضون الأشهر المقبلة، قائلا: "سيتم خلال العام الحالي مد أنانبيب للنفط بطول 1000 كم لتصدير كميات كبيره منه عبر بحر عمان".

وعن تفاصيل المشروع، قال روحاني: "هذا الخط كان بحاجة إلى أنانبيب بقطر 42 إنش، وبسبب الحظر لم يتم تزويدنا بها، ولكننا استطعنا بعد جهد ودراسة من تصنيعها مما سيؤدى إلى الإسراع في افتتاح هذا المشروع خلال العام الحالي".

وعن المشروع الثاني، قال روحاني إنه إحياء بحيرة رومية، متوقعا انتهاءه خلال هذا العام، مؤكدا أنه يعتبر من المشاريع المهمة لمناطق شمال غربي البلاد .