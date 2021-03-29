تسجيل
22:01 GMT29 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الصيني في طهران

    هل أثارت اتفاقية بكين وطهران قلق واشنطن بسبب تأثيرها على عقوبات أمريكا؟

    © AFP 2021
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202103291048510758--%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F/

    وسط محاولات إيرانية لكسر حالة الحصار الاقتصادي التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها على مدى سنوات طويلة عبر سلاح العقوبات، نجحت طهران في توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بكين، أثارت قلق واشنطن.

    وبحسب التلفزيون الإيراني، وقعت الصين وإيران على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل، مدتها 25 عاما، ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية، التي لم تعلن تفاصيلها النهائية بعد، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية في إيران.

    نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف
    © Sputnik . Evguiniy Odinkov
    بوغدانوف والجبير يبحثان الوضع في سوريا ولبنان وبرنامج إيران النووي

    وقال مراقبون إن "الاتفاقية الموقعة هدفت إلى وضع موطئ قدم للصين في الشرق الأوسط، خاصة في الملف الإيراني الأمريكي"، مؤكدين أن "الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لتهرب طهران من العقوبات الأمريكية".

    اتفاقية استراتيجية

    وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتلفزيون الرسمي "هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنودا سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل. مع التركيز تحديدا على القطاع الخاص في الجانبين".

    وأعلننت وزارة التجارة الصينية الخميس الماضي إن بكين ستبذل جهودا لحماية الاتفاق النووي الإيراني والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

    وأدلت الصين بهذه التصريحات بعدما أفادت "رويترز" بأن إيران نقلت "بصورة غير مباشرة" كميات قياسية من النفط إلى الصين في الشهور الأخيرة وسجلت على أنها إمدادات من دول أخرى، حتى إن بيانات الجمارك الصينية أظهرت أنه لم يتم استيراد نفط إيراني في أول شهرين من العام الحالي.

    ورد الرئيس الأمريكي، جو بايدن على سؤال أحد الصحفيين عما إذا  كان الرئيس الأمريكي قلق من الشراكة بين الصين وإيران، قائلا، "لدي قلق تجاه الشراكة المتزايدة بين الصين وإيران منذ سنوات".

    ووصف الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني اتفاقية التعاون التي وقعتها طهران مع بكين، بالفرصة الحقيقية لخروج إيران من العقوبات القاسية التي تفرضها الإدارة الأمريكية.

    وقال لـ "سبوتنيك"، تمنح هذه الاتفاقية الضخمة الصين موطئ قدم قوية في الشرق الأوسط، حيث من الممكن أن تتحول الاتفاقية إلى تحالف أو محور تشترك فيه الدول التي تقف ضد أمريكا، مشيرًا إلى أن الصين وقعت الاتفاقية لأنها تعاني هي الأخرى من الضغوط الأمريكية.

    وأكد أن الاتفاقية الموقعة تزعج الإدارة الأمريكية، وهي ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يخرج لينتقدها، ويندد بها، خاصة إذا ما انضمت دولً قوية لهذا المحور، مثل روسيا.

    استراتيجية إيرانية

    في سياق متصل، يرى الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسيات الإيرانية (أفايب)، أن اتفاقية التعاون الاقتصادية الاستراتيجية بين إيران والصين، تؤكد أن هناك رغبة من علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني الذي صاغ الاتفاقية بنفسه وأشرف عليها، لدفع الصين للانخراط في كل ملفات الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف الإيراني.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تريد إيران أيضا من هذه الاتفاقية تعقيد العلاقات الصينية الأمريكية، خاصة في ظل التوتر الذي أحدثه اختراق الصين للاستراتيجية الأمريكية العظمى بعد أن قامت بمناورات بحرية مشتركة مع طهران، وهي الأولى منذ الحرب العراقية الأمريكية، وهذا ما يجعل الصين منخرطة بقوة في أزمات الشرق الأوسط، بعد أن باتت ضامنًا دوليًا كبيرًا من حيث تسليح ودعم اقتصاد إيران.

    خامنئي أيضا هدف من هذه الاتفاقية إلى كسر حدة العقوبات الأمريكية، ليس عن طريق التفاوض، بل عن طريق فتح مجال آخر مع الصين، حيث تتعامل بكين مع طهران في شراء النفط، دون أن تخضع للعقوبات الأمريكية، بحسب قول أبوالنور.

    احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
    © AFP 2021 / Ye Aung Thu
    الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على شركتين من ميانمار

    الأكثر خطورة هنا – والكلام لا يزال على لسان رئيس منتدى أفايب- هو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يوقع عقوبات على الموانئ الاستراتيجية والأماكن التي اختارتها الصين لتكون إحدى أهم نقاط طريق الحرير، فبات ميناء جابهار الإيراني (الميناء الوحيد غير المدرج تحت العقوبات الأمريكية)، أهم مرتكزات مبادرة الحزام والطريق التي تفتح الصين من خلالها المجال أمام نقل البضائع الصينية للشرق وأوروبا، حيث لم تعد الوجهة الصينية الأهم في هذا الطريق، بل الأساسية والوحيدة.

    وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن بنود الاتفاقية الموقعة، قال أبو النور إن الإيرانيين صرحوا بأن الصين تحفظت على إعلان كل المبادئ حتى لا تثير حفيظة وإزعاج أمريكا، مؤكدًا أن العلاقات الإيرانية الصينية في ضوء هذا التعاون الاستراتيجي تخصم من كل أرصدة وأسلحة الضغط الأمريكية على طهران في ملفات عدة من بينها الملف النووي، والبرنامج الباليستي ودور إيران في الإقليم.

    وفي عام 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران وحليفتها القديمة، على زيادة التبادل التجاري بأكثر من عشرة أمثاله إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل.

    انظر أيضا:

    السلطة الفلسطينية تتسلم 100 ألف جرعة لقاح من الصين
    "خارطة طريق كاملة"... اتفاقية تعاون بين الصين وإيران على مدى 25 عاما
    كيف يشكل التعاون الصيني الإيراني خطرا استراتيجيا على واشنطن وتل أبيب؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة إكسبو-كافيه 2017، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017
    المنتجات الغذائية الشعبية التي دخلت قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي
    بركميل من النفط مقابل برميل من اللقاح ضد كورونا
    برميل من النفط مقابل "برميل من اللقاح"!
    مبادرة السعودية الخضراء
    مبادرة السعودية الخضراء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك