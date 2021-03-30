زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إقليم التبت الصيني

وبحسب مركز شبكات الزلازل الصيني، تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 34.38 درجة شمالا وخط طول 87.68 درجة شرقا وبعمق 10 كيلومترات.

وقال تشو شي فو، رئيس دائرة الدعاية بمحافظة شوانغهو، إنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر حتى الآن، وطالبت حكومة المحافظة من القرى المحلية التحقق مما إذا كانت هناك أضرار ناجمة عن الزلزال.

وأضاف أنه شعر بالكاد بالزلزال في مركز المحافظة، ويقع مركز الزلزال في منطقة غير مأهولة بالمحافظة المرتفعة، وفقا لوكالة "شينخوا".