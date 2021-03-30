ألمانيا تعتمد إجراءات أكثر صرامة على حدودها البرية

اعتمدت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إجراءات أكثر صرامة على حدودها البرية.

من المقرر أن تكثف ألمانيا ضوابطها العشوائية على طول حدودها البرية للتحقق من أن المسافرين الذين يصلون إلى البلاد يحملون اختبار "كوفيد 19" سلبيًا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، ونقلت عنه وكالة "فرانس برس".

وقال سيهوفر للصحفيين "بغض النظر عن المكان الذي تصل منه، من بولندا أو فرنسا أو الدنمارك، يجب أن يتوقع الجميع فحصك".

وأوضح أنه ستتم عمليات الفحص العشوائية على الأراضي الألمانية، بعد عبور المركبات إلى البلاد.

وأضاف أنه على طول الحدود التشيكية، التي تضررت بشدة من سلالات الفيروس المعدية، ستواصل الشرطة إجراء فحوصات منهجية.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حتى 6 ملايين جرعة أسبوعيا.

وقال مفوض الحكومة الألمانية لإنتاج اللقاحات، كريستوف كروب: "بحسب تقديراتي، في مايو/ أيار المقبل، يمكننا الوصول إلى إنتاج 6 ملايين جرعة أسبوعيا، وقد ينمو هذا العدد في المستقبل".

وأشار المتحدث إلى أن ألمانيا تجري محادثات مع منتجي اللقاحات، وأن قطاع تصنيع اللقاحات بنظم هذه الاتصالات بشكل ممتاز، لكن الدعم الحكومي له مهم للغاية، على سبيل المثال عن طريق منح التراخيص".