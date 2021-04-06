واشنطن تتوقع مفاوضات صعبة وطويلة في جنيف حول الاتفاق النووي الإيراني

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع مفاوضات طويلة وصعبة في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، والتي بدأت اليوم بين الأطراف المعنية بالاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران وقوى غربية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "العقوبات هي من دفعت الإيرانيين للتفاوض حول الاتفاق النووي "، موضحة أن اليوم كان الأول من النقاشات في جنيف عبر شركاء أوروبيين بشأن الاتفاق النووي.

وتابعت أن واشنطن تتوقع محادثات صعبة وعملية طويلة، موضحة أن الإدارة الأمريكية مستمرة في قناعتها بأن "الطريق الدبلوماسي هو المسار الصحيح".

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانه حتى ثلاث سنوات.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.

وفي نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد. وفقًا للقانون، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 في المئة (الاتفاق النووي يقضي بأن يكون التخصيب عند نسبة 3.67 في المئة)، وضع الجانب الإيراني بموجب هذا القانون تقييدات على إمكانيات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 23 شباط/فبراير. وينص القانون أيضا على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قدرة.