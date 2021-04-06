مسؤولون أمريكيون: واشنطن لم تهاجم سفينة إيرانية في البحر الأحمر

نفى مسؤولون أمريكيون تنفيذ واشنطن هجوما ضد سفينة إيرانية في البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن أمريكا لم تهاجم السفينة التي أعلنت وسائل إعلام تعرضها لهجوم اليوم، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، ذكر تلفزيون "العربية"، نقلا عن مصادر لم يسمها أن سفينة شحن إيرانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر.

ونسبت القناة التلفزيونية إلى المصادر، قولها إن السفينة تعرضت للهجوم قبالة ساحل إريتريا، وأنها تتبع الحرس الثوري الإيراني، دون أن تقدم أي دليل على هذا.

من جانبها قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إنه تم استهداف السفينة بلغم لاصق.

وذكرت الوكالة أن السفينة (إيران ساويز) كانت "تتمركز في البحر الأحمر على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم القوات الخاصة الإيرانية المكلفة بمهام مرافقة السفن التجارية (للحماية من القرصنة)".

ويعد هذا الهجوم الأحدث ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها تقارير، على سفن شحن إسرائيلية وإيرانية منذ أواخر فبراير/ شباط، تبادل فيها العدوان اللدودان اتهام بعضهما بعضا بالمسؤولية.