هل يمكن لإيران إحياء الاتفاق النووي بأسلوب "خطوة خطوة"

قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إنه لا رغبة لبلاده في إحياء الاتفاق النووي بأسلوب خطوة خطوة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوفد الإيراني لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، أن المفاوضات التخصصية لإلغاء الحظر وإجراءات بلاده في إطار الاتفاق النووي جارية في فيينا.

وأكد عراقجي أن المفاوضين سيحضرون في فيينا لعقد اجتماع آخر حول الاتفاق النووي، يوم الجمعة القادمة.

سبق أن كشف عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، كيف تتباحث بلاده مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي.

وأكد عراقجي أن إيران تتفاوض مع مجموعة "4+1" بشأن الاتفاق النووي لبلاده، وتحدد إطار البحث، وهم يتباحثون مع أمريكا بصورة منفصلة.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن عراقجي إعلانه عن تشكيل فريقي عمل في مجالي الحظر والنووي، موضحا بأن المفاوضات في إطار اللجنة المشتركة تجري حول كيفية تنفيذ التزامات الاتفاق النووي وليس الاتفاق نفسه، مؤكدا أن المفاوضات تجري مع دول مجموعة "4+1" وليس مع أمريكا لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.

وقال عراقجي عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي :

إن هذا الاجتماع كان اجتماعا عاديا للجنة المشتركة استمرارا للاجتماع الافتراضي الذي عقد الجمعة، ويعقد كل ثلاثة أشهر، وتزامن هذه المرة مع الظروف الجديدة التي نشأت واستفدنا من الفرصة المتاحة لربما نتمكن من إحياء الاتفاق النووي من جديد وعودة أمريكا للاتفاق، ورفع جميع إجراءات الحظر، وبعدها تعود إيران إلى التزاماتها بعد التحقق من رفع الحظر.

ووصف المسؤول الإيراني اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بأنه حقق تقدما إلى الأمام، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تجريها بلاده هي مع مجموعة دول "4+1"، مشددا على أنه ليست لبلاده أي مفاوضات مع أمريكا، أو حتى مفاوضات غير مباشرة معها.

وتابع عباس عراقجي:

لقد قلنا لهم (الأطراف الأخرى) صراحة بأنه لا علاقة لنا ولا تعنينا كيفية محادثاتكم مع الأمريكيين. نحن نتفاوض معكم ونحدد إطار رأينا معكم.

ولفت مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إلى أن المفاوضات التي تجري هي فنية وقانونية، حول كيفية تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الجانب الأمريكي ومن ثم بلاده.

وتابع عراقجي:

لن تجري أي مفاوضات حول الاتفاق النووي ناهيك عن القضايا غير النووية. لا يعنينا ما تحمله أمريكا ومجموعة "4+1" من رغبات أو المحادثات التي يرغبون أن تجري حول قضايا أخرى في المستقبل.