إيران: العقوبات الأمريكية منعت حصولنا على المستلزمات الطبية أثناء ذروة تفشي كورونا

قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، إنه حينما كانت إيران بحاجة إلى معدات ومستلزمات طبية، تسببت العقوبات الأمريكية في عدم حصولها عليها.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمته أمس الثلاثاء في اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الشرق الأوسط وأسيا الوسطى MCD المنعقد في إطار سلسلة الجلسات الفرعية للاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي.

وأضاف المسؤول الإيراني، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة لاستيراد لقاح كورونا وبدأت عملية التطعيم ولكن لا تتوفر لحد الأن إمكانية الحصول الكامل على اللقاح.

وتابع قائلا "يجب توفير اللقاح للجميع في كل أنحاء العالم للقضاء على الجائحة".

كما طالب الدول التي تمتلك فائضا من اللقاح أن تضعها تحت تصرف سائر الدول التي في احتياج له، داعيا الدول الغنية لدعم برنامج "كوفاكس".

وبعد كلمة محافظ البنك المركزي الإيراني، أعلن رئيس إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد آزور عن متابعة موضوع طلب إيران الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، قد أعلنت الاثنين الماضي، دخول البلاد الموجة الرابعة من جائحة كورونا؛ لافتة إلى أن السلالة البريطانية المتحورة من "كوفيد-19"، بدأت تنتشر بسرعة.

ووفقا لمنصة "وورلد ميترز"، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران مليون و1963394 حالة؛ توفت من بينها 63506 حالة.