منافسة "ساخنة" محتملة بين تركيا والإمارات في ميناء إسرائيلي

كشفت صحيفة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن توجه تركيا بطلب إلى إسرائيل يتعلق بميناء حيفا.

وطالب وزير تركي تل أبيب بالسماح لشركة تركية بالمشاركة في مناقصة ستجرى لخصصة الميناء الواقع شمالي إسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة إن وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، بعث برسالة إلى نظيرته الإسرائيلية ميري ريغيف قبل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 23 مارس/آذار الماضي.

وأضافت الصحيفة أن إسماعيل أوغلو طالب الوزيرة الإسرائيلية بإعطاء شركة "يلبورت" YILPORT التركية فرصة عادلة للمشاركة في مناقصة خصخصة ميناء حيفا.

وحال وافقت إسرائيل على مشاركة الشركة التركية فسوف تخوض الأخيرة المناقصة بالتعاون مع الموانئ البريطانية العالمية (Global Ports) و (GraeStone) الأمريكية، وستكون في مواجهتهم مواني دبي العالمية المملوكة للإمارات، بالتعاون مع شركة أحواض بناء السفن الإسرائيلية، ومجموعات أخرى مثل (Adani Ports) الهندية، إضافة إلى شركتين أمريكيتين تخوضان المنافسة بشكل منفصل بالتعاون مع شركاء إسرائيليين.

وقالت الصحيفة: "إنه ليس هناك ما يدعو للقلق من الشركة التركية، فهي تدير أربعة موانئ في تركيا، وثلاثة في الدول الاسكندنافية، وتسعة في شبه الجزيرة الأيبيرية واثنان في أمريكا الجنوبية، وواحد في إيطاليا وواحد في مالطا. علاوة على ذلك، يقف وراءها مالكها رجل الأعمال التركي، يوكسيل يلدريم، وهو من بين أمور أخرى، مالك فريق سامسون سبور الذي يكافح من أجل الصعودإلى دوري الدرجة الأولى في تركيا".

وأضافت أن من يعارض دخول الشركة التركية إلى العطاء هو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي يرى أن ترشيح الشركة للمشاركة ينطوي على إشكالية، وذلك لاعتبارات أمنية.