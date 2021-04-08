سياسي فرنسي: حكومتنا متأكدة من فاعلية "سبوتنيك V" لكن ألمانيا تمنعنا من شرائه

علق زعيم حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي، المرشح الرئاسي السابق، جان لوك ميلونشون، على الوضع الوبائي في بلاده في ظل نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد داخل الاتحاد الأوروبي.

وتحدث السياسي الفرنسي عن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، الذي لم تتم الموافقة عليه حتى الآن، مؤكدا أن السلطات الفرنسية تعلم بفاعلية وكفاءة اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد الفيروس منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال ميلونشون في لقاء أجراه مع تلفزيون "بي إف إم" الفرنسي: "لا توجد لقاحات كافية، ولكن لماذا؟ لأننا رهينة لقرارات غبية من البيروقراطية الأوروبية التي تعتبر اللقاح سلعة"، على حد تعبيره.

وتابع ميلونشون موضحا سبب رفض اللقاحات: "رفضنا توريد لقاحات روسية أو كوبية أو صينية إلى فرنسا لأسباب أيديولوجية، وهي موجودة (اللقاحات) وتعمل بكفاءة الآن".

وبين السياسي الفرنسي أن ألمانيا تقرر الآن كل شيء في الاتحاد الأوروبي، لذلك لا تستطيع فرنسا ببساطة أن تقف وتقول: "لقد سئمنا، نريد توفير اللقاح الروسي بشكل عاجل هنا".

وقال ميلونشون موضحا: "لماذا أتحدث عن اللقاح الروسي؟ لأن روسيا هي جارتنا وشريكتنا. لقد علمنا بالفعل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي أن لقاحهم فعال، وليس لأن الإعلام الروسي يقول ذلك، ولكن لأن البعثة الفرنسية توصلت إلى نتيجة بشأن فعالية هذا اللقاح".

وزار وفد علمي وطبي من اللجنة العلمية الفرنسية للقاحات فيروس كورونا، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، موسكو لمناقشة التعاون في إنتاج لقاحات مضادة "لكوفيد "19، وأكد أعضاء الوفد فاعلية اللقاح الروسي بعد الاطلاع المباشر على التجارب.

الجدير بالذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، أثبت فاعليته بعد انتهاء جميع التجارب ونشر البيانات النهائية في إحدى أشهر المجلات العلمية المتخصصة في العالم "The Lancet"، التي أكدت بدورها فاعلية اللقاح وجدارته.

© Sputnik / Mohamed Hassan تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

ومنحت أكثر من 60 دولة في العالم اللقاح الروسي اعتمادا طبيا لاستخدامه بين مواطنيها الذين يبلغ عددهم الإجمالي نحو 1.5 مليار نسمة.