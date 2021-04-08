الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان معلومات القياس عن بعد بشأن إطلاق الصواريخ

أعلن ممثل الولايات المتحدة الدائم إلى مؤتمر نزع السلاح، روبرت وود، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة، بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت -3)، وقعتا اتفاقية بشأن تبادل معلومات القياس عن بعد بخصوص إطلاق الصواريخ، اعتبارا من عام 2020.

واشنطن– سبوتنيك. وكتب وود، على موقع "تويتر" : "بصفتي ممثل الولايات المتحدة في اللجنة الاستشارية الثنائية (بشأن تنفيذ)، "ستارت -3" ، وقعت اليوم اتفاقية مع نظيري الروسي لتبادل معلومات القياس عن بعد بشأن إطلاق الصواريخ، اعتباراً من عام 2020"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية عنصر هام في معاهدة (ستارت- 3) ".

وأضافت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في بيان لها، بأنه عقب توقيع وود، سيتم الانتهاء من الإجراءات في موسكو: سيجري توقيع الاتفاقية من قبل ممثل روسيا، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.

جدير بالذكر أن المعاهدة تم تمديدها دون تغييرات وإضافات، ولمدة خمس سنوات، حتى 5 شباط/ فبراير 2026.