ما علاقة وفاة الأمير فيليب بهاري وميغان ماركل... مذيع أمريكي يجيب

تناولت تقارير بريطانية، اليوم الجمعة، تصريحات لمذيع أمريكي يربط فيها وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بحفيدهما الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وذلك بعد وفاة دوق إدنبرة.

ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن أحد مقدمي برنامج "فوكس آند فريندز"، المذاع على شبكة "فوكس" الأمريكية، أن تصريحات الأمير هاري وميغان ماركل الإعلامية الأخيرة تسببت بتوتر واضح لدى الأمير فيليب، الذي توفي اليوم عن عمر 99 عاما.

وألمح المذيع، براين كيلميد، بعد ذلك إلى المقابلة التي أجراها الأمير هاري وميغان ماركل مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الشهر الماض،ي بينما كان جده الأمير فيليب يرقد في المستشفى لإجراء عملية جراحية في القلب وكذلك العلاج من عدوى.

وفي المقابلة التلفزيونية المثيرة للجدل، والتي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، ادعى الزوجان هاري وميغان ماركل أن أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية ناقش لون بشرة طفلهما الأول آرتشي، آرتشي، مما أثار عاصفة من الاتهامات بأن الأسرة ذات ميول عنصرية.

وقال كيلميد في البرنامج: "هناك تقارير تفيد بأن الأمير فيليب كان غاضبا بعد مقابلة أوبرا وينفري، لذلك فقد كان يحاول التعافي وقد أصيب منها بضرر".

وأضاف كيلميد أن ما يؤكد مزاعمه هو تعليقات الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، الذي استقال من برنامجه الصباحي في المملكة المتحدة "صباح الخير يا بريطانيا"، بعد شكاوى عديدة بشأن انتقاداته الموجهة لميغان ماركل وحديثها عن معاناتها في مجال الصحة العقلية.

واقتبس المذيع الأمريكي رسالة مورغان الغاضبة إلى الأمير هاري قبل تقديم استقالته، وهي: "جدك في المستشفى، أنت تعلم أنه ليس بحالة جيدة، هل هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه المقابلة؟".

ثم علق براين كيلميد قائلا: "من الواضح أنها أضافت بالتأكيد إلى إجهاد الأمير فيليب".

وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن 99 عاما.

وقالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة وندسور قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.

وستكون حضور مراسم دفن الأمير فيليب محصورا بعدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في هذه المراسم بسبب الجائحة.