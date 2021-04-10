إيران تعلن تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم السبت، "بدء تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي"، وذلك في إطار تقليص بلاده التزاماتها بالاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه.

وقال صالحي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية بمشاركة الرئيس حسن روحاني، "نعلن تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل أراك النووي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "نعلن اليوم 133 إنجازا نوويا جديدا في مجال الطاقة النووية، خاصة في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والطاقة"، موضحا "المنجزات النووية الإيرانية الجديدة تشمل الكشف عن 5 أدوية مشعة لتشخيص وعلاج السرطان هي الأولى في الشرق الأوسط حيث كانت إيران تستوردها من الخارج".

وتابع صالحي، "في الوقت الحالي، على الرغم من جميع القيود والعقوبات القاسية، تتم متابعة العديد من مشاريع العلوم والتكنولوجيا النووية في إيران".

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن "مباشرة طهران مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة من طراز "آي أر 9"، لافتا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيشهد قريبا افتتاح 12 مشروعا في مختلف مجالات الطاقة الذرية.

كما أكد بهروز کمالوندي في مقابلة مع صحيفة "جام جم" الإيرانية، أن إيران تسعى لرفع إنتاجها من "الكعكة الصفراء" ليصل هذا العام إلى 40 كيلوغراما، مضيفا أن "إيران من ضمن الدول السبع الأوائل على مستوى العالم في مجال التخصيب، والصناعة النووية الإيرانية تأتي ضمن الدول الخمس الأوائل عالميا من حيث التقدم".